В Роспотребнадзоре заявили о «подсаживании» людей в Иркутске на «Боярышник»

В Иркутске потребителей спиртосодержащего концентрата для ванн «Боярышник» специально «подсаживали» на продукцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе делового завтрака в Торгово-промышленной палате.

«Такую продукцию продавали какой-то период времени, и человек, который первым смог говорить после доставки в стационар, он сказал, что купил эту бутылку в четвертый раз. То есть он эту продукцию уже три раза покупал, и все было хорошо, а сейчас всем стало плохо. То есть кто-то подсаживал людей на это вещество, совершенно очевидно», – сказала Попова.

Она предложила приостановить продажу спиртосодержащей продукции в Иркутской области после массового отравления суррогатом.

«Мы со своей стороны участвуем и проводим рейды, чтобы снять всю продукцию с полок. И считаем необходимым приостановить вообще реализацию в этом регионе всей спиртосодержащей продукции. Если будет необходимость, значит, и расширить границы этого запрета, пока не будет понятно, что и как произошло», – сказала Попова в интервью каналу «Россия 24» (ВГТРК) 19 декабря.