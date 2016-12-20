Число умерших от отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 52

С ночи в больницах Иркутска умерли еще 28 отравившихся суррогатным алкоголем, сообщили «Интерфаксу» в областном министерстве здравоохранения. «Всего в больницы доставлено 54 человека с симптомами отравления, из которых к настоящему времени 28 скончались. Общее число погибших составляет 52 человека», – сказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Лебедева. Источник агентства в силовых структурах говорил, что погибших – 54 человека. Случаи отравления средством для ванны, в составе которого мог быть метанол и антифриз, фиксируются с минувшей субботы.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие – мужчины и женщины в возрасте 25–50 лет и старше. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав сообщал, что в концентрате был метанол и антифриз, хотя на упаковке говорилось, что в состав жидкости входит только этиловый спирт.

Днем ранее сообщалось о задержании нескольких подозреваемых, причастных к розливу суррогатного алкоголя в одном из садоводств Иркутска и к его распространению. Уголовное дело по фактам отравлений расследуется по статье о производстве или сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. В городе с понедельника был объявлен режим ЧС, начались проверки всех точек, где могут содержаться спиртсодержащие жидкости, продажа непитьевых средств, содержащих спирт, была временно запрещена.

Во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввел режим ЧС во всем регионе. Как сообщает «Интерфакс», это решение было принято на заседании комиссии по ЧС, штаб по ликвидации ЧС возглавил председатель областного правительства Александр Битаров.