В Иркутске ввели режим ЧС и запретили продажу «Боярышника» после массового отравления

В Иркутске, где от отравления парфюмерным средством «Боярышник» скончалось три десятка человек, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как передает «Интерфакс», это объявил мэр города Дмитрий Бердников на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье в больницу поступили десятки людей, которые отравились суррогатным алкоголем в микрорайоне Ново-Ленино, по предварительным данным, все пили «Боярышник», в составе которого был метанол и антифриз.

По словам Бердникова, продажа концентрата для ванн «Боярышник» в городе временно запрещена, чтобы предотвратить новые случаи смертельного отравления. Председатель комитета по экономике городской администрации Руслан Ким уточнил, что полный запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями вводится в продуктовых торговых точках, приостанавливается их реализация до выяснения обстоятельств массового отравления.

«На заседании комиссии по ЧС главный врач медсанчасти ИАПО Евгений Выговский сообщил, что при исследовании проб, взятых у поступивших с острым отравлением, были обнаружены следы высокой концентрации этилового спирта и антифриза. По-видимому, эти вещества вызывают острое отравление, смерть от которого наступает очень быстро, в считанные часы, что стало причиной таких трагических последствий», - сказал Выговский.

Братчиков также заявил, что полиция нашла предполагаемый источник розлива поддельного алкоголя. «В цехе на территории садоводства в Ленинском районе была обнаружена не только жидкость "Боярышник", но и контрафактная алкогольная продукция марок "Царская охота", "Финляндия серебристая" и другие», - цитирует его ТАСС. По его словам, на месте были изъяты несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью, все они переданы на экспертизу. Задержаны два предполагаемых владельца подпольного цеха и лица, причастные к распространению контрафакта.