Число жертв алкогольного отравления в Иркутске увеличилось до 33

В Иркутске количество жертв от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 33, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Пресс-секретарь регионального минздрава Татьяна Лебедева отметила, что еще 15 человек находятся в больницах и большинство в тяжелом состоянии.

Ранее прокурор Ленинского района города Станислав Зубовский предупредил, что цифра будет расти, поскольку работа по обследованию мест пребывания потенциальных потребителей суррогата еще не завершена.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник», на этикетке которого было указано, что употребление жидкости внутрь запрещено.

Выявлены две торговые точки, где продавалась спиртосодержащая жидкость, обнаружен производитель суррогата. Следователи задержали двоих подозреваемых в распространении настойки.

Возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».