Минздрав назвал отравление метанолом причиной гибели не менее 17 человек в Иркутске

Массовое отравление в Иркутске произошло из-за наличия метанола в технической жидкости, которую употребляли отравившиеся. Это «Интерфаксу» сообщили в Минздраве Иркутской области. Региональная прокуратура подтвердила гибель 17 человек от отравления, по данным на утро 19 декабря. В больнице с отравлением было еще 20 человек. Жертвами отравления стали уже 18 человек, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. Все они употребляли парфюмерную настойку «Боярышник», предварительно установила прокуратура. Областной минздрав заявляет о 16 госпитализированных. Все они в крайне тяжелом состоянии, некоторые находятся в коме, передает ТАСС.

Большинство пострадавших были доставлены в больницы из собственных квартир, где они пили, сказал ТАСС представитель областного минздрава. Некоторые скончались до приезда скорой помощи, некоторые – по пути в больницу. «Среди погибших и пострадавших как мужчины, так и женщины. Их возраст – от 35 до 50 лет», – отметил собеседник агентства.

«Исследования показали, что все отравившиеся употребляли метиловый спирт, или метанол», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе минздрава со ссылкой на главного врача медико-санитарной части ИАПО Евгения Выговского, куда привезли большинство отравившихся.

По факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители выявили две точки продажи спиртосодержащего лосьона «Боярышник», который предположительно был источником массового отравления в микрорайоне Ново-Ленино. Это ТАСС сообщили в областном управлении Следственного комитета. В региональном главке МВД заявили, что правоохранительные органы проводят рейды по местам продажи алкогольной продукции, в том числе по продуктовым магазинам.