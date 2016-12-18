В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту отравления людей алкоголем

СУ СКР России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту отравления людей. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 17-18 декабря жители Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник», на этикетке которого было предупреждение о запрещении внутреннего применения. 18 декабря в больницы стали обращаться люди, предположительно отравившиеся суррогатным алкоголем. Всего пострадали 18 человек, из них восемь скончались. Врачи установили, что все они употребляли концентрат для принятия ванн «Боярышник».

В настоящее время проводятся судебно-медицинские, судебно-химические экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.