Кадыров сообщил об уничтожении еще пяти боевиков в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на окраине Грозного была проведена спецоперация по ликвидации боевиков, в результате которой были уничтожены пять бандитов, подозреваемых в нападении на полицейских. При них было обнаружено оружие, которое они ранее забрали у сотрудника полиции.

По словам Кадырова, «это последние боевики из числа тех, кто вечером и ночью совершили преступления в Грозном». В настоящее время устанавливаются личности всех уничтоженных боевиков.

Ранее Кадыров сообщил о перестрелке в Грозном в ночь на воскресенье. По его словам, группа вооруженных лиц напала на сотрудника полиции, отобрала его автомобиль, а затем проникла в дом другого полицейского.

После того как автомобиль злоумышленников попытались остановить на дороге, они открыли огонь по сотрудникам ДПС, завязалась перестрелка. В результате были уничтожены четверо бандитов.