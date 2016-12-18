Появилось видео перестрелки в Грозном

В интернете появилось видео перестрелки в Грозном, которая произошла в ночь на воскресенье. Об инциденте сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram.

«Накануне ночью группа бандитов предприняла попытку совершить резонансные преступления, выбрав в качестве целей сотрудников правоохранительных органов. Оперативно принятые меры позволили предотвратить возможные потери», – написал Кадыров.

По его словам, злоумышленники совершили наезд на сотрудника ДПС, когда он попытался задержать их машину, и открыли огонь. Ответным огнем удалось блокировать автомобиль.

В результате, как сообщил Кадыров, четверо бандитов были ликвидированы, двое доставлены в больницу. Принимаются меры по установлению их личностей.