В результате перестрелки полицейских под Киевом погибли пять человек

Между полицейскими под Киевом завязалась перестрелка, жертвами которой стали пять человек. Об это сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

В ночь на 4 декабря киевские сотрудники полиции проводили спецоперацию в поселке Княжичи под Киевом. Силовики работали над задержанием банды грабителей. Полицейские действовали по наводке и хотели поймать преступников на месте происшествия. Разведка разместилась в одном из частных домов поселка, чтобы следить за обстановкой.

«В это время в соседнем доме в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских-разведчиков», – написал Геращенко. В свою очередь группа захвата решила, что их коллег захватили преступники.

Из-за этого недоразумения началась перестрелка, в результате которой погибли пять сотрудников полиции. «Погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата», – уточнил Геращенко.

Следователи приступили к расследованию произошедшего. Грабители, услышав выстрелы, попытались скрыться с места происшествия, но были задержаны по дороге к Киеву.