Установлены личности троих подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном

Стали известны имена троих подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отделы полиции разослана ориентировка на подозреваемых. Разыскиваются за совершение нападения на сотрудников полиции в Старопромысловском районе Грозного Истамул Мамаев 1998 г. р., Ибрагим Мажаев 1996 г. р. и Хаматхан Минтаев 1996 г. р.», – сказал собеседник агентства.

О перестрелке в Грозном в ночь на воскресенье сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, группа вооруженных лиц напала на сотрудника полиции, отобрала его автомобиль, а затем проникла в дом другого полицейского.

После того, как автомобиль злоумышленников попытались остановить на дороге, они открыли огонь по сотрудникам ДПС, завязалась перестрелка. В результате были уничтожены четверо бандитов.

По словам источника агентства, в связи с перестрелкой три боевика были задержаны, разыскиваются еще три человека. По данным правоохранительных органов, все они связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Ранее сообщалось, что в Старопромысловском районе Грозного блокирована группа боевиков, подозреваемая в обстреле полицейских. Очевидцы сообщали о стрельбе.