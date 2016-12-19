Медведев потребовал разобраться с оборотом алкогольсодержащих жидкостей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией «всякого рода спиртосодержащей продукции» вплоть до изъятия из торговли.

«Хочу обратить внимание всех присутствующих на очень тяжелую проблему, которая существует с оборотом всякого рода спиртосодержащих веществ и той трагедией, которая произошла в Иркутске <...> как в 90-е годы <...> Очевидно, что помимо оказания медпомощи и создания современных условий для реабилитации и формирования здоровых привычек необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкогольсодержащих жидкостей», – сказал Медведев на заседании правительства.

Медведев подчеркнул, что «больше с этим мириться невозможно». «Необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли, либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль, включая упомянутую систему ЕГАИС», – подчеркнул Медведев.

В иркутском микрорайоне Ново-Ленино произошло массовое отравление алкоголем. Жертвами стали 33 человека, еще 15 находятся в больницах. Местные власти предупредили, что число пострадавших может еще возрасти.

По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник», на этикетке которого было указано, что употребление жидкости внутрь запрещено.

Сотрудники правоохранительных органов уже выявили две торговые точки, где продавался «Боярышник» и обнаружили производителя суррогата. Следователи задержали двоих подозреваемых в распространении настойки.

Возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».