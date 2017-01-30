Лекарства в России будут маркироваться кодами в целях борьбы с контрафактом

В России вводится в действие механизм маркировки лекарств специальными кодами, предотвращающий оборот контрафакта в аптечных сетях.

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной контрафактной продукции, которую мы ведем», - сказал премьер Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, в рамках проекта предусматривается, что будет создана специальная автоматизированная система, позволяющая отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки, и любой человек с помощью специального прибора-сканера или своего смартфона прямо при покупке лекарства в аптеке сможет проверить его на легальность.

Вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил, что реализация проекта будет осуществляться совместно Федеральной налоговой службой и Росздравнадзором.

«Речь идет о примерно 350 000 участников оборота: это около 1000 производителей - примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 000 медицинских учреждений и около 250 000 аптечных организаций», - сказал Дворкович.

По его словам, «на первом этапе системы пройдет период апробации, участие в системе будет добровольным в течение одного года».

По словам Дворковича, считывать соответствующие метки можно будет как собственными телефонами, так и сканерами. В случае если аптеки муниципальные, то оснащать аптеки сканерами будет город, если частные - то они будут приобретать их за собственные средства, после истечения добровольного периода - в обязательном порядке.