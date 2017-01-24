Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств – «Российская газета»

Председатель Счетной палаты (СП) России Татьяна Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств и приблизить региональные перечни препаратов к федеральному списку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Подобные меры позволят изменить ситуацию с завышением в 3-4 раза регионами цен на лекарства, рассказала она в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано 25 января.

В качестве одной из таких мер Голикова рассматривает создание системы персонифицированного учета граждан, имеющих право на получение льготного лекарственного обеспечения в соответствии с законодательством. «По информации, представленной нам регионами, в подавляющем большинстве (72 региона) продолжается работа по созданию и внедрению программных продуктов. Десять регионов заявили о создании таких систем», - рассказала она.

Голикова также отметила отсутствие порядка формирования перечня лекарственных препаратов с бесплатной или 50%-ной скидкой, предоставляемых региональным льготникам, то есть амбулаторно. Перечень таких лекарств ежегодно утверждается регионами в рамках территориальных программ государственных гарантий, но сейчас он практически не привязан к перечню ЖНВЛП, где цены регулируются. Поэтому в регионах существенную часть того перечня, который закупается за счет бюджетных средств, занимают препараты коммерческого сегмента.

Как сообщила председатель СП «Российской газете», для решения этой проблемы необходимо приблизить региональные перечни препаратов к федеральному списку ЖНВЛП. «К сожалению, некоторые регионы, пользуясь нормативными пробелами, не стремятся сокращать коммерческую составляющую в своих перечнях. Очевидна необходимость жесткого нормативного регулирования формирования региональных перечней лекарственных препаратов», - считает Голикова.