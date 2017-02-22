Агропром
Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Форель идет на нерест на биржу

«Русская аквакультура» снова идет на биржу

Компания готовит SPO на $50 млн
«Русская аквакультура» – крупнейший в России производитель озерной форели и атлантического лосося
«Русская аквакультура» – крупнейший в России производитель озерной форели и атлантического лосося
Русская аквакультура

«Русская аквакультура» вынесла на рассмотрение совета директоров вопрос об определении стоимости акций, сообщила компания (итоги голосования на момент сдачи номера не были известны). Она планирует провести вторичное размещение акций на бирже, для этого закон требует провести такую оценку, объяснили «Ведомостям» гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов и крупнейший акционер компании (у него 47,9% на 31 декабря 2016 г.) брат губернатора Московской области Максим Воробьев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике