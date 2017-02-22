«Русская аквакультура» снова идет на биржу

Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Форель идет на нерест на биржу

«Русская аквакультура» вынесла на рассмотрение совета директоров вопрос об определении стоимости акций, сообщила компания (итоги голосования на момент сдачи номера не были известны). Она планирует провести вторичное размещение акций на бирже, для этого закон требует провести такую оценку, объяснили «Ведомостям» гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов и крупнейший акционер компании (у него 47,9% на 31 декабря 2016 г.) брат губернатора Московской области Максим Воробьев.