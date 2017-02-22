«Русская аквакультура» снова идет на биржу

«Русская аквакультура» – крупнейший в России производитель озерной форели и атлантического лосося
Русская аквакультура
«Русская аквакультура» вынесла на рассмотрение совета директоров вопрос об определении стоимости акций, сообщила компания (итоги голосования на момент сдачи номера не были известны). Она планирует провести вторичное размещение акций на бирже, для этого закон требует провести такую оценку, объяснили «Ведомостям» гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов и крупнейший акционер компании (у него 47,9% на 31 декабря 2016 г.) брат губернатора Московской области Максим Воробьев.