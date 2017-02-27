Банкир Роман Авдеев инвестирует в сельское хозяйство

Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Из банка в поле

Основной владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев получил контроль над липецкой компанией «Агронова-Л», сказано в ее сообщении. Информацию подтверждают и данные ЕГРЮЛ: с 30 декабря 2016 г. концерн «Россиум», управляющий активами Авдеева, владеет 99,99% «Агроновы-Л». Сделка по покупке липецкой компании была закрыта в конце прошлого года, подтвердили первый вице-президент «МКБ капитала» (управляет концерном «Россиум») Алексей Степаненко и сам Авдеев.