Сергей Иванов возглавит «Алросу»

Старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента России, представлен на должность президента «Алросы», заявил вице-премьер Юрий Трутнев, его цитирует «Интерфакс».

О том что президентом «Алросы» может стать Сергей Иванов сообщал недавно Boomberg со ссылкой на два своих источника. Это единственная кандидатура, которая обсуждается, пишет агентство. «Ведомостям» это подтверждал федеральный чиновник.

Иванову 36 лет, он работает старшим вице-президентом Сбербанка. Этот пост он занял год назад, прежде был предправления страховой группы «Согаз».

По словам Трутнева, Андрей Жарков, который возглавлял компанию с 2015 г., уже написал заявление об уходе. «На ближайшем заседании совета будет принято решение», – сказал он (цитата по ТАСС). Наблюдательный совет «Алросы» будет проводить министр финансов Антон Силуанов.

До «Алросы» Жарков работал в Гохране, а с 2011 г. возглавлял совет директоров одного из крупнейших клиентов «Алросы» – производителя бриллиантов государственного ПО «Кристалл». С ним был заключен трехлетний контракт, который истекает в апреле 2018 г., написал Bloomberg и подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Источники «Интерфакса» в «Алросе» отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с министром финансов Антоном Силуаловым. Но в последнее время не было каких-либо значимых изменений, свидетельствующих об обострении ситуации, говорил один из собеседников.

За время работы Жаркова президентом «Алросы» выручка компании увеличилась (по предварительным данным) на 18% – с $3,6 млрд до $4,3 млрд. В 2016 г. он провел SPO на Московской бирже. Росимущество продало 10,9% акций компании за 52,2 млрд руб.