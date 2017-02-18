Сын Сергея Иванова может возглавить «Алросу»

Президентом «Алросы» может быть назначен Сергей Иванов, вице-президент Сбербанка, сын бывшего руководителя администрации президента. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Это единственная кандидатура, которая обсуждается в правительстве, пишет агентство.

Иванов работает старшим вице-президентом Сбербанка. Этот пост он занял год назад, прежде Иванов был председателем правления страховой группы «Согаз».

Сейчас «Алросой» руководит Андрей Жарков. Он возглавил компанию в 2015 г., сменив Федора Андреева. До «Алросы» Жарков работал в Гохране, а с 2011 г. возглавлял совет директоров одного из крупнейших клиентов «Алросы» – производителя бриллиантов государственного ПО «Кристалл». С ним был заключен трехлетний контракт, который истекает в апреле 2018 г., написал Bloomberg и подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника.

За время работы Жаркова президентом «Алросы» выручка компании увеличилась (по предварительным данным) на 18% – с $3,6 млрд до $4,3 млрд. В 2016 г. он провел SPO компании на Московской бирже, тогда Росимущество продало 10,9% алмазодобытчика. «Алроса» включена в список приватизации на 2017 г. Сейчас 33,9% акций у Росимущества, еще 25% – у правительства Якутии.

Жарков не был согласен с правительством о том, в каком направлении должна развиваться «Алроса», пишет Bloomberg. В частности, Жарков голосовал против сокращения инвестпрограммы, капзатрат и зарплат в «Алросе» в 2017 г. Набсовет «Алросы» поручил менеджменту в 2017 г. сократить капитальные затраты на 1,4 млрд руб. и предусмотреть увеличение продаж алмазов на $108 млн, говорилось в материалах компании. В ноябре 2016 г. Жарков говорил, что капзатраты в 2017 г. могут составить 32 млрд руб. Набсовет также поручил сократить расходы «Алросы» на долгосрочные финансовые вложения на 3 млрд руб., на оплату труда – на 1,5 млрд руб., на геологоразведочные работы – на 150 млн руб. Фонд оплаты труда и страховых взносов компании, согласно поручению, должен быть ограничен 48,5 млрд руб. Источник «Интерфакса», знакомый с подготовкой мнений участников наблюдательного совета, пояснял тогда, что Жарков возражал против сокращений, так как считает снижение некоторых статей расходов «сильным и неоправданным».

Источники «Интерфакса» в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуалов возглавляет набсовет «Алросы». Тем не менее, в последнее время не было каких-либо значимых изменений, свидетельствующих об обострении ситуации, добавил один из собеседников «Интерфакса».