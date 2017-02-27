«Платон» должен собрать больше плана

В федеральный дорожный фонд поступит 30 млрд руб. от системы «Платон», рассказал руководитель Росавтодора Роман Старовойт в ходе онлайн-конференции в понедельник (цитата по «Интерфаксу»). Это связано с пересмотром тарифа за проезд по федеральным трассам для грузовиков массой более 12 т. С 15 апреля плата повысится с 1,53 руб. за 1 км до 3,06 руб., постановление об этом правительство выпустило в феврале.

Пока в бюджете заложен 21 млрд руб. сборов. Это чуть больше, чем за первый год работы «Платона»: система была запущена 15 ноября 2015 г. и собрала 16,7 млрд руб. к следующему ноябрю. К концу 2016 г. года поступления в дорожный фонд выросли до 19 млрд руб.

«Платон» планировали запустить с тарифом 3,73 руб. за 1 км. В этом случае система должна была собрать 45 млрд руб. Но из-за протестов перевозчиков тариф уменьшили до 1,53 руб. Это снизило эффективность системы, признавал в интервью «Ведомостям» Старовойт. Разработчик и оператор «Платона», ООО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»), ежегодно должен получать от государства 10,6 млрд руб. Из-за вычета из транспортного налога, предоставленного плательщикам сборов в «Платон», бюджеты регионов потеряют, по их подсчетам, 8,7 млрд руб. Эту сумму в 2016 г. правительство компенсировало им межбюджетными трансфертами. Кроме того, в счет сборов «Платона» правительство выделило 22,9 млрд руб. на строительство и ремонт дорог и мостов в регионах и городах.

В 2017 г. на поступления от «Платона» рассчитывают региональные проекты государственно-частного партнерства. Росавтодор провел предварительный отбор заявок, его прошли шесть проектов из пяти регионов стоимостью 152 млрд руб., из них из федерального бюджета – 83 млрд.

Повышение тарифа – не единственный способ увеличить поступления от «Платона». Пока неоплаченными остаются 60% грузоперевозок, говорил президент «Опоры России» Александр Калинин на заседании в Минтрансе в феврале. Квитанции со штрафами доходят только до 3–5% нарушителей, не оплативших установленный сбор: по данным Калинина, работа по их предъявлению системно и эффективно ведется органами ГИБДД лишь в 3–4 регионах. Минтранс предлагает передать полномочия по анализу данных о нарушителях от ГИБДД в подведомственный ему Ространснадзор.

Сами штрафы Минтранс предлагает повысить: отменить 50%-ную скидку на первое нарушение и штрафовать не раз в сутки, как сейчас, а после каждой фиксации нарушения. Законопроект с этими предложениями в ноябре прошел общественные слушания и находится на согласовании с ведомствами, комментирует представитель Минтранса.

Если водитель выключает бортовое устройство, а потом грузовик появляется в системе через 500 км, надо автоматически достраивать его маршрут, чтобы он был оплачен весь, предлагал в феврале министр транспорта Максим Соколов. Если, конечно, не будет доказано другое – что, например, машину везли по реке, уточнил министр.

Нарушителей отслеживают 194 рамки контроля (в Московской и Калужской областях, данные на конец 2016 г.) и 100 автомобилей мобильного контроля. К июлю 2017 г. оператор рассчитывает довести количество рамок до 481.

На основании имеющейся ежемесячной статистики 30 млрд руб. – это достижимая цифра, комментирует представитель РТИТС. Изменения в КоАП, которые в данный момент разрабатываются, будут способствовать повышению дисциплины перевозчиков по внесению платы в систему и, как следствие, повышению собираемости, рассчитывает представитель оператора.