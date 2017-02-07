Скрыться от «Платона» станет сложнее

Чтобы не платить в систему, водители часто выключают устройство и включают только перед рамкой, чтобы не нарваться на штраф, рассказывает один из участников рынка перевозок

Если фура пропала из системы, а затем появилась, ее маршрут достроят автоматически

Минтранс готовит новеллу для грузовиков массой более 12 т, которые должны платить за передвижение по федеральным трассам. Если водитель выключает бортовое устройство, а потом грузовик появляется в системе через 500 км, надо маршрут автоматически достраивать, чтобы он был оплачен весь, рассказал министр транспорта Максим Соколов на заседании «Опоры России» в Минтрансе. Если, конечно, не будет доказано другое – что, например, машину везли по реке, добавил министр. Если уж есть закон, то платить должны все, заметил он.

Уведомление о разработке проекта опубликовано на regulation.gov.ru, уточняет представитель Минтранса. Технически это сделать возможно, как только такое решение будет принято, говорит представитель «РТ-инвест транспортные системы» (оператор «Платона», принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»). Это позволит усилить контролирующую функцию системы, добавляет представитель оператора.

Грузовики могут оплатить сбор, купив маршрутную карту либо получив бортовое устройство, которое будет передавать данные через «Глонасс». Чтобы не платить в систему, водители часто выключают устройство и включают только перед рамкой, чтобы не нарваться на штраф, рассказывает один из участников рынка перевозок.

Сейчас не оплачивают «Платон» порядка 60% грузоперевозок, заметил президент «Опоры России» Александр Калинин. Штрафные квитанции доходят только до 3–5% нарушителей, не оплативших установленный сбор: по данным Калинина, работа по их предъявлению системно и эффективно ведется органами ГИБДД лишь в 3–4 регионах.

По состоянию на конец 2016 г. нарушителей отслеживают 194 рамки контроля (в Московской и Калужской областях) и 100 автомобилей мобильного контроля. К июлю 2017 г. оператор рассчитывает довести количество рамок до 481.