Тариф «Платона» удвоится 15 апреля

Тариф за проезд грузовиков тяжелее 12 т по федеральным трассам будет повышен, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства. С 15 апреля плата повысится с действующих 1,53 руб. за км до 3,06 руб.

Минтранс первоначально предлагал повысить дважды: 1 февраля – до 2,61 руб., а 1 июня – до 3,06 руб. Проект такого постановления правительства появился на regulation.gov.ru в ноябре. Но повышение отложено. Тариф может увеличиться один раз и позже, рассказал министр транспорта Максим Соколов. Повышение состоится весной, но будет меньше того, что предлагал Минтранс, заявил затем вице-премьер Аркадий Дворкович: средневзвешенная ставка по году будет ниже той, которая предлагалась Минтрансом в результате двухэтапного повышения.

Система «Платон» заработала 15 ноября 2015 г. Запуск системы сопровождался протестами перевозчиков, и правительство решило снизить тариф (должен был составлять 3,73 руб. за 1 км) и штрафы. Отложено было и запланированное повышение тарифа в марте 2016 г.

Но при пониженном тарифе падает эффективность системы, признавал в интервью «Ведомостям» руководитель Росавтодора Роман Старовойт. К концу 2016 г. «Платон» собрал 18,15 млрд руб., по данным «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор «Платона», принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест») на 15 декабря. При этом 10,6 млрд руб. государство платит РТИТС, а 8,7 млрд потеряли регионы из-за предоставленной дальнобойщикам льготы по транспортному налогу. Регионы получили компенсацию этих выпадающих доходов – правительство распределило 8,7 млрд руб. между 83 регионами, говорится в сообщении РТИТС. В счет сборов «Платона» в 2016 г. также отремонтировали дороги в городах и регионах, где это требовалось в первую очередь – 10,8 млрд руб.

Если решено поднимать тариф, то надо было это делать сейчас, чтобы новые поступления смогли учесть в весенних поправках в бюджет, говорит федеральный чиновник. Пока в бюджете в бюджете на следующие три год повышение не учтено – 21 млрд руб на 2017 г., и 22,9 млрд и 24,3 млрд руб. соответственно на 2018-2019 гг.

Поступлений от «Платона» ждут заявки от региональных проектов государственно-частного партнерства. На рассмотрение в 2016 г. поступило шесть проектов из пяти регионов стоимостью 152 млрд руб., из них из федерального бюджета – 83 млрд.

Грузоперевозчики были недовольны готовящимся повышением. Отрасль не готова к резкому повышению сбора, говорил участник рабочей группы по мониторингу функционирования «Платона»: это должно происходить постепенно и только после достижения цели по количеству зарегистрированных в системе машин (около 1 млн машин, сейчас – 792 693), иначе станет больше тех, кто за проезд не платит.

Рынок устал от игры «повышаем – не повышаем», лучше бы уже один раз подняли, чтобы люди просчитали затраты и установили цены, говорил президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.