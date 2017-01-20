Медведев: «Платон» оправдал себя, несмотря на «шероховатости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что система оплаты за проезд тяжелых грузовиков «Платон» в целом оправдывает себя.

«Эта система является для нашей страны новой, как вы помните, она вызвала широкий резонанс в обществе. Для этой системы прошлый год был испытательным сроком. Было много сомнений, наверное, и шероховатостей было достаточно. Тем не менее, сама по себе система себя оправдывает: деньги, собранные в рамках "Платона", идут на строительство новых и ремонт уже существующих дорог», - заявил премьер, открывая в Горках совещание по развитию дорожного хозяйства России.

Медведев поручил проанализировать работу «Платона» с точки зрения собираемости средств, их перечисления в региональные дорожные фонды и эффективности расходования, а также перспектив. По его данным, расходы регионов на содержание дорог в 2016 г. превысили 700 млрд руб.

В ноябре 2016 г. исполнился год после запуска системы взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. За это время «Платон» перечислил в федеральный дорожный фонд 16,7 млрд руб., по данным оператора компании «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»). Минтранс рассчитывал собрать по итогам года 20 млрд руб. Каждый год государство должно платить РТИТС 10,6 млрд руб.

Текущий тариф «Платона» - 1,53 руб. за 1 км. Минтранс предлагал повысить его до 2,6 руб. с 1 февраля 2017 г., а с 1 июня – до 3,06 руб. Это предложение пока не утверждено.