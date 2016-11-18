Появился проект повышения тарифа «Платона»

Повысить тариф «Платона» с нынешнего 1,53 руб. за 1 км до 2,6 руб. с 1 февраля 2017 г. предлагает Минтранс в проекте постановления правительства на regulation.gov.ru. Второе повышение сбора с грузовиков за проезд по федеральным трассам запланировано с 1 июня – до 3,06 руб. Но индексацию тарифа на инфляцию предложено отложить еще на год, начав ее не с 1 июля 2017 г., а с 1 июля 2018 г.

Письмо с предложением такого поэтапного повышения тарифа «Платона» отправил еще в октябре премьеру Дмитрию Медведеву его заместитель Аркадий Дворкович, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Минтранс опубликовал уведомление о разработке проекта (обсуждение завершилось 16 ноября), но конкретных цифр в нем не было.

За год работы к 15 ноября 2016 г. система «Платон» перечислила в федеральный дорожный фонд 16,7 млрд руб.

Если не повышать тариф сейчас, то в федеральный бюджет в 2017 г. поступит 19,7 млрд руб., по подсчетам Минэкономразвития и Минтранса, говорится в пояснении к постановлению. При этом часть от указанных доходов будет направлена на выполнение обязательств перед оператором, напоминает Минтранс. Это 10,6 млрд руб. в год, которые государство должно платить ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю, и фонду «РТ-инвест»). Кроме того, правительство уже выделило 22,9 млрд руб. в счет сборов «Платона» на строительство и ремонт дорог и мостов в регионах и городах. Также на поступления от «Платона» рассчитыватют региональные проекты государственно-частного партнерства, напоминает Минтранс. Росавтодор уже провел предварительный отбор заявок, его прошли шесть проектов из пяти регионов стоимостью 152 млрд руб., из них из федерального бюджета – 83 млрд.

Если не повышать тариф, доходов «Платона» будет недостаточно, заключает Минтранс.

Отрицательные отзывы уже поступают – даже уведомление собрало 30 мнений. Увеличение тарифа приведет к росту неналоговых издержек участников грузовых автомобильных перевозок, пишет руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. Повышение приведет к увеличению числа неплательщиков и расширению «серой» зоны неравной конкуренции, предупреждает он. Проект повышения будет проходить общественное обсуждение до 14 декабря.

В сложившейся экономической ситуации повышение тарифа «Платона» недопустимо, передал через пресс-службу председатель комитета по транспорту «Опоры России» Глеб Киндер. Несмотря на отмену транспортного налога для владельцев большегрузов, увеличение платы станет непосильной ношей, считает он. Принятое решение может повлечь как подорожание товаров, так и новую волну протеста дальнобойщиков и владельцев грузовиков, предупреждает Киндер.