«Перекресток» откроется рядом с «Гостиным двором»

X5 Retail Group арендовала в «Перинных рядах» 1378 кв. м, там откроется супермаркет «Перекресток», сообщила через пресс-службу директор Северо-Восточного дивизиона сети «Перекресток» Дарья Осиновская. Открытие запланировано на 31 марта.

Здание «Перинных рядов» находится на Думской улице рядом с универмагом «Гостиный двор» и одноименной стацией метро, его фасад выходит на Невский проспект. Впервые здание было построено в Петербурге в 1797-1798 гг. по проекту архитектора Кваренги и неоднократно перестраивалось. Сейчас в «Перинных рядах» находится выставочный зал арт-центра «Перинные ряды» и торгово-развлекательный комплекс, где помещения арендуют сувенирные и ювелирные магазины.

По словам Осиновской, на выбор места повлияли непосредственная близость крупного пересадочного узла метрополитена, крупнейшей городской транспортной артерии и нессякаемого потока туристов. Условий аренды она не раскрывает.

Ставки аренды в «Перинных рядах» начинаются от 2000 руб. за 1 кв. м в месяц, но для «Перекрестка» ставка составила около 1500 руб., считает вице-президент АРИН Екатерина Лапина. Это прекрасное место для продуктового ритейлера, говорит она. Многие продуктовые сети хотели бы открывать магазины в центре города, но большинство помещений не подходит для этого, так как нет места для зон разгрузки и парковки, а «Перинные ряды» с этой точки зрения имеют хорошее расположение, считает Лапина. По ее словам, переговоры об аренде этого объекта ведут известные сети общепита.

Летом прошлого года у «Перинных рядов» сменился собственник, тогда здание было заполнено наполовину, новый владелец заявил о смене концепции и стал искать арендаторов, напоминает Лапина. Как сообщал «Деловой Петербург», в прошлом году комплекс площадью 7200 кв. м на Думской улице сменил владельцев — от структур Бинбанка здание отошло под контроль структур Феликса Длина.

На 31 декабря 2016 г. федеральная сеть «Перекресток» включала в себя 539 торговых объектов, расположенных в 121 городе и населенном пункте РФ. В Петербурге, согласно сайту компании, на данный момент работают 47 магазинов сети. В этом году X5 планирует открыть в СЗФО до 240 магазинов разных форматов.