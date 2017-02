Сеть кофеен Starbucks начала активно развивать в России сеть пунктов продаж кофе в формате Starbucks On the Go. Компания договорилась открыть до конца марта 10 таких точек в отделениях банка «Открытие», рассказал «Ведомостям» представитель банка и подтвердил представитель сети кофеен.

