Evraz пока не заплатит дивиденды

Evraz пока не планирует платить дивиденды. Об этом на телефонной конференции заявил президент компании Александр Фролов. Прежде крупнейшему сталелитейному холдингу нужно снизить долговую нагрузку.
Последние дивиденды Evraz заплатил в 2014 г. - это были спецдивиденды за 2013 г., всего - $84,2 млн. Дивидендная политика компании предусматривает, что выплаты возможны, только если долговая нагрузка ниже 3 EBITDA. По итогам 2016 г. отношение чистого долга к EBITDA было 3,11. Чистый долг был $4,8 млрд.
«Мы достаточного уверены в том, что по итогам первого полугодия долговая нагрузка будет ниже, но о дивидендах пока говорить рано», - сказал Фролов на телефонной конференции. Президент компании напомнил, что совет директоров будет решать, какую часть средств направить на дивиденды, а какую - оставить компании. Фролов подчеркнул, что возможность проведения обратного выкупа акций тоже не рассматривается.
Evraz - одна из самых закредитованных компаний среди российских металлургов. Больше - только у «Мечела» (на 30 сентября его чистый долг был 444 млрд руб., или 8,8EBITDA).
Впрочем, положение Evraz в 2016 г. заметно улучшилось. Компания за год сократила чистый долг (его большая часть - 87% - номинирована в долларах) на 10,2%. А в сравнении с 2015 г. сократила платежи по кредитам на более чем $100 млн - с $517 млн в год до $413 млн. Цель Evraz - достичь долговой нагрузки в 2 EBITDA в течение трех-пяти лет.
Инвесторам отчет Evraz понравился - компания на Лондонской бирже подорожала на 2,86% до $3,4 млрд.