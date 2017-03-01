На «Сахалине-1» произошла авария

Еxxon Neftegas, оператор проекта «Сахалин-1», из-за аварии прекратил подачу газа на Комсомольские ТЭЦ-1, 2, 3 «Дальневосточной генерирующей компании» в Хабаровском крае, сообщает Минэнерго. Причины происшествия не сообщаются.

Поставка топлива в магистральный газопровод «Оха – Комсомольск-на-Амуре» прекращена 1 марта в 08.20 по московскому времени. Три Комсомольские ТЭЦ работают на остаточном давлении газа в газопроводе, говорится в сообщении Минэнерго. Снижение мощности станций не зафиксировано. Последствий для потребителей нет. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Планируемое время завершения – 12.20 мск 1 марта.

Электростанции могут перейти на резервное топливо. «Пока давления хватает, если не восстановят подачу газа, то будем переходить на резервное топливо (уголь или мазут), все под контролем», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.

Проект «Сахалин-1» (у Exxon Neftegas 30%, «Роснефти» – 20%, Sodeco – 30%, ONGC – 20%) включает освоение морских месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Нефть месторождения Чайво поставляется в страны АТР, попутный газ – потребителям российского Дальнего Востока. По данным ЦДУ ТЭК, в 2016 г. добыча газа Exxon Neftegas составила 8,58 млрд куб. м, передавал «Интерфакс».

Exxon Neftegas уже останавливал добычу на одном из Сахалинских месторождений. После запуска Аркутун-Даги в январе 2015 г. у оператора возникла проблема: в межпромысловый нефтепровод попал скребок (оборудование для очистки нефтепроводов), и Exxon Neftegas остановил добычу нефти на Аркутун-Даги на 10 месяцев, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на отчет правительства об итогах работы соглашения о разделе продукции (СРП) за 2015 г. В результате «Сахалин-1» добыл только 0,5 млн т нефти вместо запланированных 2 млн т в 2015 г.

Представители «Эксон Нефтегаз» и «Русгидро», в структуру которой входит «Дальневосточная генерирующая компания», пока не предоставили комментариев.