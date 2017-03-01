Один из крупнейших производителей мяса резко сократил прибыль и рентабельность

Агрохолдинг «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса в России, сообщил о снижении в 2016 г. чистой прибыли более чем в три раза по сравнению с 2015 г. до 1,9 млрд руб.

Агрохолдинг «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса в России, сообщил о снижении в 2016 г. чистой прибыли более чем в три раза по сравнению с 2015 г. до 1,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли сократилась до 2,3%, а в прошлом году была 7,8%, говорится в отчете компании. Столь существенное снижение рентабельности объясняется, в частности, списанием невозвратных субсидий на 1,3 млрд руб., сообщается в отчете.

Дело в том, что с 1 января 2017 г. сельскохозяйственные производители субсидируются по новым правилам. Раньше государство возмещало аграриям часть процентной ставки кредита. Сейчас же аграрии получают кредиты банков по ставке до 5%, а государство компенсирует банкам разницу между льготной и коммерческой ставкой. Выделение субсидий одобряет Минсельхоз, но сельхозпроизводители получают их не на все проекты из-за недостатка средств в бюджете.

Учитывая неопределенность с получением субсидий, начисленных по старым правилам, «Черкизово» признало лишь субсидии, одобренные Минсельхозом. Такой пересчет и привел к списанию части субсидий. Всего за 2016 г. группа начислила субсидии на возмещение процентных расходов в размере 0,7 млрд руб., что почти в четыре раза меньше, чем в 2015 г. Эффективная стоимость долга компании увеличилась втрое и составила 9,7% (2015 г. – 3,3%). Это в первую очередь связано с недополучением компанией субсидий, сообщил «Ведомостям» представитель «Черкизово».

На примере «Черкизово» видно, как крупные игроки рынка уже страдают от невыполнения государством своих обязательств, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Ухудшаются финансовые результаты компании, что, в свою очередь, влияет и на ее капитализацию, и в целом на интерес инвесторов к агропромышленному сектору. Вероятно, инвесторы будут экстраполировать ситуацию с «Черкизово» на другие компании сектора, например на «Русагро», согласен аналитик «БКС глобал маркетс» Марат Ибрагимов.

У «Русагро» другая методология расчетов – компания отражает только полученные субсидии, говорит гендиректор агрохолдинга Максим Басов. Поэтому каких-либо списаний не будет. В 2016 г. холдинг недополучил почти 1 млрд руб. по сравнению с ожиданиями. В основном по краткосрочном кредитам (сроком до одного года. – «Ведомости»). Новая схема льготного кредитования увеличит среднюю эффективную ставку по отрасли из-за недостатка средств на субсидирование проектов, считает он.

Аграрии испытывают проблемы с получением субсидий уже последние два года из-за сокращения господдержки. Многим из них государство должно по субсидиям несколько миллиардов рублей, ранее объясняли бизнесмены «Ведомостям».

Господдержка агропрома в 2017 г. – 215 млрд руб. Минсельхоз платит субсидии по уже полученным инвестиционным кредитам, на эти цели выделено 58,8 млрд руб., говорит представитель министерства.

Минсельхоз планирует продолжить субсидирование всех инвестиционных кредитов, отобранных, но не оплаченных до 1 января 2017 г., заверяет представитель министерства. Кроме того, по новым проектам заложено финансирование льготного кредитования в размере 21,3 млрд руб., напоминает он.

Проекты приостановлены​ Несколько крупных начинаний из-за недостатка господдержки уже пострадали. К примеру, «Русагро» Вадима Мошковича уже заморозило строительство тепличного комбината площадью 100 га за 24 млрд руб. Также в 2016 г. из-за отсутствия решения о выделении субсидий строительство за 16,5 млрд руб. оптово-распределительного центра в Новосибирской области отложил и холдинг «Росагромаркет» (создан Proxima Capital Group и девелопером «Ермак»), говорил его гендиректор Богдан Григорьев. Но компания все же начнет строительство весной 2017 г. и будет участвовать в следующем конкурсе Минсельхоза на предоставление господдержки.

21,3 млрд руб. – в несколько раз меньше, чем потребность аграриев, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов: аграриям придется либо брать кредиты по коммерческой ставке (18–20%), либо отложить проект.

За прошлый год компания не получила от государства более 2 млрд руб., замечает один из производителей мясной продукции. Проект, под который ожидались субсидии, уже реализован, и получить средства будет проблематично. Потребность на ближайшие два года по новым проектам – еще около 10 млрд руб. На текущий год региону выделено в несколько раз меньше этой суммы. «Следовательно, необходимых денег не получим и коммерческую ставку, возможно, придется оплачивать за свой счет», – сетует собеседник «Ведомостей». В результате сроки реализации и сроки окупаемости существенно увеличатся, констатирует он, а часть средств производители могут так и не увидеть.

Минсельхоз рассчитывает на дополнительные 14 млрд руб. на 2017 г., заявляла директор департамента экономики и государственной поддержки АПК министерства Наталия Чернецова в начале февраля. Несколькими днями ранее куратор агропромышленной отрасли, вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что финансирование сельского хозяйства может быть увеличено во второй половине года, если появятся средства. Но решение пока не принято.

Представитель «Мираторга» отказался от комментариев. Представитель Минфина на вопросы не ответил.