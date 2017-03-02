«Любимому краю» ищут хозяина

«Любимый край» с 2001 г. выпускает овсяное печенье и пряники в Отрадном в Ленобласти под брендами «Посиделкино», «Пряничное настроение», «Хватай-ка» и др.
«Любимый край»
Совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин выставил на продажу кондитерский бизнес. Фабрика «Любимый край» в Ленобласти предлагается инвесторам за 2 млрд руб., потенциальных покупателей на актив ищет «Ренессанс капитал», сообщила газета «Деловой Петербург» со ссылкой на источники в банковских кругах. Премаркетинг для потенциальных покупателей ведет «Ренессанс капитал», подтвердил «Ведомостям» управляющий партнер инвесткомпании Pollyanna Capital Николай Габышев: он лично видел подготовленную этим инвестбанком презентацию компании для инвесторов. По его словам, продавец ожидает выручить за актив около 2 млрд руб. при прогнозной выручке предприятия за 2016 г. порядка 1,8 млрд руб. «Время от времени потенциальные покупатели проявляют интерес к «Любимому краю», но пока до реальных переговоров не доходило», – передал через представителя Костыгин. При этом он не исключил, что «серьезно» рассмотрит предложение, если кто-то предложит справедливую рыночную цену за актив. Представитель «Ренессанс капитала» на запрос не ответил.