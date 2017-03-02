Россияне возвращаются к докризисным потребительским привычкам

Российские потребители начинают возвращаться к «спонтанно-­рациональному типу покупки», говорится в исследовании GfK «Российский потребитель 2017: время надежд». Это позитивные новости и для продовольственных ритейлеров, и для сетей фастфуда, считают эксперты.

На 2 процентных пункта (п. п.)упала в 2016 г. доля покупателей, которые главным при выборе товара называют цену, подсчитали эксперты. Хотя на 2 п. п. выросла доля покупателей, которые «ходят в магазин со списком, но в то же время на 1 п. п. увеличилась доля тех, кто при этом покупает спонтанно».

Для российских потребителей стали более значимы впечатления от покупок, отмечает GfK. В 2016 г. по сравнению с 2015 на 4 п. п. снизилась доля людей, которые посещают несколько магазинов в поиске более дешевых товаров повседневного спроса, а также на 3 п. п. увеличилась доля тех, для кого атмосфера магазина имеет большее значение, чем система скидок, сказано в исследовании.

Выросло число потребителей, которые покупают товары, только появившиеся на рынке (+2 п. п.), и которые готовы платить за качество (например, за биопродукты – на 5 п. п. год к году).

«Хотя в 2016 г. значительных изменений в потребительском поведении россиян не произошло и прочно укоренилась привычка экономить, есть небольшие подвижки, которые свидетельствуют о возврате к докризисным привычкам», – отметили эксперты GfK. Это, по их мнению, может позитивно сказаться на результатах потребительского сектора в 2017 г.

В целом потребители в России стали считать текущую ситуацию «новой нормой», отметили эксперты GfK; в то же время большинство опрошенных считают, что кризис продлится четыре и более лет. К концу 2016 г. индекс потребительских настроений по России достиг 92 пунктов (отражает оценку потребителями ситуации в стране и их ожидания на будущее). Это значит, что негативные настроения пока еще преобладают, но в целом показатель уже несравним с 69 пунктами в феврале 2016 г., указывают эксперты.

За 2016 г. рынок товаров повседневного спроса в России, включая продажи лекарств, вырос на 5,6% в денежном выражении, по данным GfK. Россияне не стали тратить больше за раз, отметили эксперты: средний чек вырос совсем немного (+1%), зато увеличилась частота покупок, что и двигало рынок вперед.

Стратегия россиян «ничего лишнего» привела к падению потребления продуктов питания на 1,7% в натуральном выражении по сравнению с 2015 г., бытовой химии – на 1%. Выросло потребление лекарственных препаратов (+6,6%), товаров для домашних животных (+10,7%) и средств персонального ухода (+0,9%).

«FMCG рынок является самым стабильным во времена кризисов и реагирует на них позднее, однако он раньше других восстанавливается и подает сигналы о том, что ситуация меняется», – говорит Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus.