ВЭБ: Январский рост экономики полностью обусловлен разовой выплатой пенсионерам

По оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), в январе экономика снова возобновила рост после декабрьского спада. Индекс ВВП, рассчитываемый ВЭБом, показал рост в январе на 0,3% после снижения на 0,3–0,4% в декабре, к предыдущему месяцу при устранении влияния сезонных факторов. В сравнении с январем 2016 г. рост ВВП составил, по оценке ВЭБа, 0,8% (см. врез).

Экономика в январе стала чувствовать себя лучше, приводятся в сообщении ВЭБа слова его главного экономиста Андрея Клепача: улучшаются ожидания и настроения, выросла промышленность, существенно возросли реальные доходы населения и, что важнее, потребление – и розница, и услуги выросли (по оценке с сезонной очисткой) после декабрьского спада.