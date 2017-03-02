Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Единоразовый рост

ВЭБ: Январский рост экономики полностью обусловлен разовой выплатой пенсионерам

Без выплаты рост был бы нулевым после декабрьского спада
Единоразовая выплата пенсионерам в 5000 руб. единоразово помогла экономике
Единоразовая выплата пенсионерам в 5000 руб. единоразово помогла экономике
Денис Абрамов / Ведомости

По оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), в январе экономика снова возобновила рост после декабрьского спада. Индекс ВВП, рассчитываемый ВЭБом, показал рост в январе на 0,3% после снижения на 0,3–0,4% в декабре, к предыдущему месяцу при устранении влияния сезонных факторов. В сравнении с январем 2016 г. рост ВВП составил, по оценке ВЭБа, 0,8% (см. врез).

Экономика в январе стала чувствовать себя лучше, приводятся в сообщении ВЭБа слова его главного экономиста Андрея Клепача: улучшаются ожидания и настроения, выросла промышленность, существенно возросли реальные доходы населения и, что важнее, потребление – и розница, и услуги выросли (по оценке с сезонной очисткой) после декабрьского спада.

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