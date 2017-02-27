Рост экономики России составит около 2% по итогам года – Орешкин

Предварительные данные по ряду макроиндикаторов за январь свидетельствуют о позитивных тенденциях в экономике России, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

«Первые данные и по грузообороту, и по потреблению электричества, которые мы видим в начале года, и те данные, которые вышли за январь - достаточно позитивны, все это указывает на то, что экономика уже вышла на траекторию роста, и мы увидим хорошие показатели по году», - заявил он в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Наш обновленный прогноз будет готов в конце марта, текущие ожидания, которые у нас есть, это рост около 2% (по итогам 2017 г.). То есть мы ожидаем очень хорошую динамику по экономике, мы видим, как активность повышается», - добавил он.

«У нас идет некоторый восстановительный рост, заканчивается период кризисный с одной стороны. С другой стороны - сильно снижается уровень неопределённости в экономике. Отсутствие резких шагов со стороны властей позволит экономике дышать более спокойно, больше инвестировать и больше расти», - заключил он.