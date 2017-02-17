Путин отметил наличие положительной динамики в экономике России

Президент России Владимир Путин заявил, что в целом российские власти видят положительную динамику в экономике, а итоги 2016 г. оказались лучше ожидаемых. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

«Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2%, хотя прогнозы были хуже; а промышленное производство увеличилось на 1,1%», - сказал Путин.

Он отметил, что это уже второе совещание в таком составе в текущем году. «Уже примерно понятны тенденции, примерно понятно, что происходит, уже далеко позади все праздники, и мы должны понимать эти тенденции, оценить их и спланировать свою работу», - сказал президент.

В совещании принимают участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, первый зампред правительства Игорь Шувалов, помощник президента Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Татьяна Голикова и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.