Реализация программы «Стратегия роста» обеспечит удвоение ВВП России к 2035 году – Титов

Программа социально-экономического развития России «Стратегия роста» предполагает обеспечить среднегодовой рост ВВП более 3% и его удвоение к 2035 г., заявил председатель наблюдательного совета центра подготовки стратегии, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Главный показатель – рост ВВП. Мы считаем, что в 2019 г. этот рост должен быть 3,5–5%. Рост на 4–6% должен сохраниться до 2025 г. Потом он может немного снизиться к 2035 г. до 3–3,5%. Последовательное наращивание темпов роста и улучшение его качества позволит удвоить объем ВВП к 2035 г.», – сказал Титов в интервью «Интерфаксу».

Он сообщил, что задачей первого этапа «Стратегии роста» (2017–2019 гг.) под условным названием «Новая индустриализация» является восстановление экономического роста и выход на $30 000 ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС).

На втором этапе – «Инновационная экономика» (2020–2025 гг.) – предполагается выход на высокие темпы и качество экономического роста и обеспечение $40 000 на душу по ППС. На третьем – «Экономика знаний» (2026–2035 гг.) – предполагается обеспечение устойчивого развития страны с выходом на $45 000 на душу по ППС.

Титов считает, что для заметного экономического роста к 2019 г. уровень инвестиций нужно увеличить с нынешних 21,3% до 26% ВВП. В абсолютном выражении – с 17,3 трлн до 20,5 трлн руб. в ценах 2015 г.

Это вложение не только государства, но и бизнеса. Государство может вкладывать в развитие экономики от 1,5 трлн до 1,7 трлн руб. в год. Это возвратные деньги – кредиты, участие в системах рефинансирования. На каждый рубль, вложенный государством, бизнес доложит от 3 до 5 руб. своих средств.