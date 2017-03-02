«Уралвагонзавод» возглавит бывший замминистра промышленности

Гендиректором «Уралвагонзавода» станет Александр Потапов, бывший замминистра промышленности и торговли. «Уралвагонзавод» возглавит Потапов», - передал через пресс-службу гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Он [Потапов] является опытным руководителем, глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения гособоронзаказа», - цитирует Чемезова пресс-служба. «Ростех» рассчитывает, что «под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед «Уралвагонзаводом».

Ранее гендиректором компании был Олег Сиенко, на какую работу он перейдет – не известно. Сиенко останется советником гендиректора УВЗ, говорит источник, знакомый с топ-менеджерами компании.

О том, что Сиенко уйдет в отставку после вхождения возглавляемого им предприятия в периметр «Ростеха», стало известно в начале февраля: Чемезов заявил об этом в кулуарах съезда фракции «Единой России».

Госкорпорация «Ростех» приняла решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Уралвагонзавода» 10 февраля и избрать совет в новом составе.

В сентябре курирующий ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и его гендиректора Олега Сиенко. Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник, близкий к руководству Минобороны человек и знакомый топ-менеджеров «Уралвагонзавода». По словам близкого к руководству Минобороны человека, необходимость кадровых перемен Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. В этом же письме Рогозин предложил передать компанию госкорпорации «Ростех», говорит федеральный чиновник.