Промышленность

«Уралвагонзавод» возглавит бывший замминистра промышленности

Александр Потапов станет гендиректором главного российского производителя танков и вагонов
«Уралвагонзавод» возглавит Александр Потапов
«Уралвагонзавод» возглавит Александр Потапов
Сергей Бобылев / ТАСС

Гендиректором «Уралвагонзавода» станет Александр Потапов, бывший замминистра промышленности и торговли. «Уралвагонзавод» возглавит Потапов», - передал через пресс-службу гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Он [Потапов] является опытным руководителем, глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения гособоронзаказа», - цитирует Чемезова пресс-служба. «Ростех» рассчитывает, что «под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед «Уралвагонзаводом».

Как стало известно «Ведомостям», вице-премьер Дмитрий Рогозин попросил Владимира Путина сменить руководство «Уралвагонзавода», а саму компанию передать «Ростеху»
Рогозин попросил Путина сменить руководство «Уралвагонзавода»
А саму компанию передать «Ростеху»

Ранее гендиректором компании был Олег Сиенко, на какую работу он перейдет – не известно. Сиенко останется советником гендиректора УВЗ, говорит источник, знакомый с топ-менеджерами компании.

О том, что Сиенко уйдет в отставку после вхождения возглавляемого им предприятия в периметр «Ростеха», стало известно в начале февраля: Чемезов заявил об этом в кулуарах съезда фракции «Единой России».

Госкорпорация «Ростех» приняла решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Уралвагонзавода» 10 февраля и избрать совет в новом составе.

В сентябре курирующий ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и его гендиректора Олега Сиенко. Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник, близкий к руководству Минобороны человек и знакомый топ-менеджеров «Уралвагонзавода». По словам близкого к руководству Минобороны человека, необходимость кадровых перемен Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. В этом же письме Рогозин предложил передать компанию госкорпорации «Ростех», говорит федеральный чиновник.

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Полпред в УФО Евгений Куйвашев на головном предприятии корпорации «Уралвагонзавод», архивное фото
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Полпред в УФО Евгений Куйвашев на головном предприятии корпорации «Уралвагонзавод», архивное фото
http: / /www.uvz.ru
Полпред в УФО Евгений Куйвашев на головном предприятии корпорации «Уралвагонзавод», архивное фото
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