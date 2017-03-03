Транспорт
Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: «Аэрофлот» налетал на дивиденды

«Аэрофлот» получил рекордную прибыль в 2016 году

Компания заработала 38,8 млрд рублей и готова половину отдать акционерам, последний раз «Аэрофлот» платил дивиденды в 2013 году
«Аэрофлот» прогнозирует рост перевозок пассажиров на 12–14% в этом году
«Аэрофлот» прогнозирует рост перевозок пассажиров на 12–14% в этом году
Андрей Махонин / Ведомости

С 2013 г. «Аэрофлот» не платил дивиденды: у компании были убытки в 2014 г. в 17,1 млрд руб., в 2015 г. – 6,5 млрд руб. По итогам прошлого года компания получила рекордную чистую прибыль – 38,8 млрд руб. – и готова выплатить не 25% дивидендов от нее, как записано в дивидендной политике компании, а 50%, если так потребует государство (владеет 51,2% авиакомпании), следует из слов заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам Шамиля Курмашова. Об этом он заявил на телеконференции с инвесторами, передает «Интерфакс».

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