Стивидоры против роста ставок Росморпорта

В конце февраля ФАС вынесла на общественное обсуждение проект приказа об установлении новых ставок для сборов, которые Росморпорт взимает с заходящих в порт судов за свои услуги (навигацию, лоцманскую, ледокольную проводку, осуществление транспортной безопасности и др.). ФАС планирует увеличить сборы Росморпорта в среднем на 4% и переместить контейнеровозы из категории наплавных и накатных судов в категорию сухогрузов. «Из-за этого контейнеровозы потеряют скидку: портовые сборы для них индексировались на 0,7%. «Это значит увеличение ставок для контейнеровозов на 49%», – жалуется исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов Сергей Жусупов руководителю ФАС Игорю Артемьеву и замминистра транспорта Виктору Олерскому в письме от 28 февраля. Представитель ФАС сказал, что письмо получено, но ответ на него еще не готов. Вопрос о повышении ставок портовых сборов правление ФАС рассматривало 20 февраля, но отложило решение, говорит представитель службы «Интерфаксу».

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