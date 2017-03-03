Контролировать рынок табака вместо Минсельхоза будет Минфин

Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Минфин прикурит у Минсельхоза

Регулирование рынка табака может перейти от Минсельхоза к Минфину, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. Вице-премьер Александр Хлопонин обращался к президенту Владимиру Путину с предложением распространить Единую государственную автоматизированную информационную систему учета алкоголя (ЕГАИС) на производство и розничные продажи табачной продукции и передать надзор за отраслью Росалкогольрегулированию (РАР), рассказывает один из них.

По итогам этого обращения возникло поручение о совершенствовании госрегулирования производства и оборота табачной продукции, говорит другой чиновник, в нем сказано о ЕГАИС. Однако фактически речь идет о передаче полномочий по регулированию рынка Минфину, утверждает он. Представитель Минфина отказался от комментариев. Связаться с представителем Минсельхоза вчера вечером не удалось.

Правительство сейчас обсуждает возможности совершенствования регулирования табачной отрасли, подтверждает представитель Хлопонина. Это должно будет способствовать сокращению нелегальной части рынка. Однако какие варианты совершенствования законодательства обсуждаются, он не уточняет.

Чей контрафакт По данным Nielsen, 38,4% пачек сигарет, не предназначенных для продажи в России, маркированы белорусскими акцизными марками. На долю сигарет из Киргизии и Казахстана пришлось 14,1 и 5,9% соответственно, растет доля подделок известных брендов, и появились сигареты неустановленного происхождения. Исследование проводилось осенью по заказу крупных табачных компаний.

Правительство осенью уже обсуждало вопрос об усилении борьбы с контрафактом на рынке табака. Тогда Хлопонин поручал Минфину и Минсельхозу проработать вопрос о создании ЕГАИС для табачной продукции. Это было необходимо «из-за острой необходимости заняться пополнением бюджета», объяснял чиновник правительства. Доходы бюджета от табачных акцизов в 2016 г. выросли на 79% до 483,3 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства.

Нелегальный рынок табачной продукции в России Nielsen оценивает в 2,2% (см. врез). 1,78% рынка приходится на контрабандные сигареты, 0,3% – на контрафакт и 0,15% – на сигареты, предназначенные для сетей duty free.

Решения, будет ли оборот табака контролировать действующая ЕГАИС или необходима новая IТ-система, пока нет, говорит чиновник финансово-экономического блока, сейчас через ЕГАИС проходит 3 млрд объектов в год, а если подключать еще табак, то будет 15 млрд. «К ЕГАИС много вопросов, к тому же все помнят коллапс при ее введении», – уточняет он.

Когда в 2006 г. ЕГАИС заработала на рынке алкоголя, отрасль оказалась парализованной на месяцы, а по итогам только I квартала бюджет недополучил 14,7 млрд руб., производители понесли убытки в 6 млрд руб., писал в докладе аудитор Счетной палаты Сергей Абрамов.

По осенним подсчетам «БАТ Россия», в 2016 г. доля нелегальной табачной продукции на российском рынке могла достичь 4%. Такое количество подакцизной продукции принесло бы государству около 23,5 млрд руб. налогов в виде акцизов и НДС.

Хлопонин считает, что в перспективе это решение позволит создать единый фискальный орган, говорит федеральный чиновник, участвующий в обсуждении идеи.

Компании Philip Morris Int. (PMI) и Japan Tobacco Int. (JTI) не видели документ. Представитель PMI отмечает, что ЕГАИС разрабатывалась для администрирования алкогольного рынка и не учитывает особенности производства сигарет (например, скорость работы оборудования), поэтому при ее разработке необходимо найти решение, учитывающее задачи государства и не создающее дополнительной финансовой нагрузки на отрасль и потребителя.

Директор по юридическим вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco Яна Гуськова отмечает, что важно активное участие всех игроков рынка в разработке. С ней согласен представитель JTI: «Необходимо подключить отрасль к разработке системы прослеживания и отслеживания, которая была бы технически применима, эффективна и незатратна для участников рынка и государства».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог в четверг вечером ответить на запрос. Получить комментарии представителя РАР не удалось.

В подготовке статьи участвовала Анастасия Иванова