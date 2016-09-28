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ФАС против возвращения рекламы алкоголя и табака в СМИ

Если СМИ начнут умирать, ее можно будет вернуть, но совсем чуть-чуть, считает антимонопольная служба
Рекламные доходы печатных СМИ в России стабильно снижаются с 2013 г.
Рекламные доходы печатных СМИ в России стабильно снижаются с 2013 г.
Евгений Егоров / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) против возвращения рекламы алкоголя и табака в СМИ, сказал «Ведомостям» руководитель антимонопольного ведомства Игорь Артемьев. «Наше отношение к возвращению рекламы алкоголя и табака в СМИ отрицательное. Мы не считаем это правильным, исходя из общих соображений, связанных с алкоголизацией и никотинизацией населения. Мы в этих вопросах поддерживаем Минздрав и Роспотребнадзор, что этого делать в принципе не стоило бы», - сказал он.

Но в случае если СМИ совсем лишаются финансирования, их можно поддержать, но совсем «чуть-чуть», говорит Артемьев. «И если при этом из-за снижения финансовых потоков СМИ начинают умирать, то немножко [поддержать], чуть-чуть можно», - сказал Артемьев. В пример он привел увеличение количества рекламных полос в СМИ с 40 до 45%.

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Также Артемьев категорически против возвращения рекламы крепкого алкоголя. «Мы категорически против. В вынужденном варианте — можно немножко, но чтобы удержать их жизнь. Но лучше субсидировать из бюджета. Но возвращаться к тому, что было в СССР, не стоит», - говорит Артемьев.

Рекламные доходы печатных СМИ в России стабильно снижаются с 2013 г. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в первом полугодии рекламодатели сократили затраты на рекламу в СМИ на 13% до 9,9 млрд руб., в 2015 г. рынок упал на 29% до 23,3 млрд руб. В феврале 2015 г. редакторы ведущих федеральных СМИ обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать медиаотрасль в период кризиса. Они, в частности, предложили вернуть в СМИ рекламу алкоголя и табака. Президент дал резолюцию «прошу рассмотреть и поддержать», но практических результатов от обращения в прошлом году так и не было, жаловались ранее издатели. ФАС и Минздрав дали отрицательные заключения на предложения вернуть рекламу алкоголя в СМИ. ФАС в заключении уточняла, что поддерживает только увеличение рекламных полос в печатных СМИ.

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В среду правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении доли рекламы в печатных изданиях с 40 до 45%. Соответствующая информация размещена в электронной базе нижней палаты. Но издатели предупреждали, что только увеличение рекламных полос вряд ли поможет печатным СМИ. Большинству изданий едва удается наполнить рекламой 20-30% полос газеты, поэтому эта мера вряд ли принесет дополнительные доходы СМИ, говорили ранее опрошенные «Ведомостями» издатели.

Впрочем, в 2017 г. Минэкономразвития собирается провести оценку фактического воздействия ограничений рекламы алкоголя в СМИ и интернете. Министерство проанализирует эффективность запретов по просьбе самих производителей алкоголя. Они считают, что реклама алкоголя может помочь уменьшить количество нелегального алкоголя.

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