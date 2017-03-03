Шахматист Сергей Карякин будет рекламировать банк «Открытие»

Карякин станет лицом рекламной кампании «Открытия», рассказали представители банка и гроссмейстера. Он будет героем видеороликов банка, уточнил представитель «Открытия»: банк планирует размещать рекламу с гроссмейстером на телевидении, в печатных СМИ и рунете.

«При поиске героя для очередной рекламной кампании мы следовали нашей традиции – лицом становится неординарный, яркий, известный человек. Матч за звание чемпиона мира против Магнуса Карлсена привлек к Карякину самое пристальное внимание даже со стороны тех, кто раньше никогда не интересовался шахматами, и сделал его настоящей звездой», – объяснил исполнительный директор по маркетингу «Открытия» Дмитрий Мельников, а статус одного из сильнейших гроссмейстеров и безукоризненная репутация – отличное сочетание, чтобы рассказать о преимуществах современных финансовых технологий, которые предлагает банк.

«Открытие» – крупный банк, помимо финансовой стороны такое партнерство очень престижно для спортсмена, рассуждает менеджер гроссмейстера Кирилл Зангалис.

Контракт «Открытия» с Карякиным рассчитан на год с возможностью пролонгации, говорит представитель банка. Стоимость контракта – «несколько сотен тысяч долларов», сообщили два человека, знакомых с ходом переговоров.

Карякин – третья звезда мирового спорта, ставшая лицом рекламных кампаний «Открытия», напоминает представитель банка (см. врез).

Контракт с Овечкиным продолжает действовать – он заключен на год, это стандартный срок, говорит представитель «Открытия». Выбор Карякина он объясняет целями нынешней кампании: «Александра мы изначально планировали использовать в имиджевых коммуникациях, а Сергей, на наш взгляд, идеально подходит для кампании, фокусирующейся на продвижении высокотехнологичных банковских digital-сервисов и продуктов». И кампания с футболистом Криштиану Роналду, и история с Овечкиным привели к заметному росту узнаваемости бренда «Открытие», подчеркивает он, но цели сделать их лицами банка на долгосрочной основе не было: «Нам нравится делать новое – это выделяет нашу рекламу и бренд. Реклама с Карякиным – часть этого подхода».

Футбол-хоккей Первой звездой «Открытия» стал форвард сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду: ролики с ним транслировались во время чемпионата мира по футболу 2014 г. В июне прошлого года «Открытие» заключило годовой рекламный контракт с Овечкиным, нападающим сборной России и Washington Capitals. Эксперты оценивали стоимость этого партнерства в $0,5–1 млн и называли его одним из самых дорогих на российском рекламном рынке.

Карякин первым из российских шахматистов заключил профессиональный спонсорский контракт в 2012 г., напоминает Зангалис: «Идея была подсмотрена у Карлсена, которого поддерживает более 10 компаний». В 2012 г. спонсором Карякина стал форекс-дилер Alpari. Компания до сих пор сотрудничает с Карякиным, подтверждает ее представитель Андрей Лобода: в феврале подписан контракт на этот год. Его сумму Лобода не раскрыл, отметив лишь, что она «очень солидная». Контракт шахматистов уровня Карякина может стоить $50 000–150 000, рассказывает человек, знающий условия нескольких контрактов. Alpari может использовать образ Карякина в рекламных кампаниях, также по просьбе дилера шахматист в этом году посетит ряд городов-миллионников с целью популяризации шахмат в стране, говорит Лобода.

Генеральный спонсор Карякина – «ВСМПО-Ависма», среди других спонсоров – ГК «Основа», «Лаборатория Касперского», перечисляет менеджер шахматиста; также готовятся контракты с крупной нефтяной и крупной букмекерской компаниями, которые он не назвал.

«Мы гордимся, что спонсоры потянулись к шахматам. Как интеллектуальный вид спорта это очень хорошая площадка для рекламы», – считает Зангалис. Ноябрьская игра Карякина против Карлсена вдохнула в российское шахматное движение новую жизнь, подтверждает Лобода. Сейчас, по его словам, шахматы по популярности входят в топ-5 видов спорта наряду с футболом и хоккеем.

Гендиректор «ВСМПО-Ависмы» Михаил Воеводин уточнил: компания поддерживала Карякина в течение прошлогоднего чемпионата мира и продолжит поддерживать весь 2017 год. По его словам, с шахматистом подписан классический спонсорский контракт, не имеющий жестких обязательств с его стороны помимо возможности присутствия представителей компании на официальных мероприятиях. «По большому счету мы просто поддерживаем российского спортсмена и рассчитываем, что наша поддержка поможет ему лучше готовиться к матчам и побеждать», – заметил Воеводин. Стоимость контракта он не раскрыл.

Председатель совета директоров ГК «Основа» Александр Ручьев уже 1,5 года спонсор Карякина, также подтвердил представитель группы. Тогда гроссмейстер еще не был претендентом на шахматную корону, напоминает он, не раскрывая стоимость спонсорского контракта. Компания поддерживает «сильных духом людей», объясняет он: кроме Карякина «Основа» поддерживает Федора Емельяненко и Федора Конюхова. Представитель «Лаборатории Касперского» напомнил, что компания поддерживает участие шахматиста в турнирах и обеспечивает его информационную безопасность.

До сих пор поддержка шахмат чаще имела характер меценатства, замечает первый вице-президент Шахматной федерации Москвы, глава фонда «Шахматы в школе» Никита Ким, но за последнее время много сделано, чтобы шахматы стали трендовым, модным видом спорта, это, бесспорно, скажется на их коммерческой привлекательности.

За последние годы новые технологии и электронные устройства помогли популяризировать шахматы среди молодежи, а сильнейшим шахматистам планеты меньше 30 лет – благодаря всему этому шахматы стали коммерчески привлекательным видом спорта, замечает Илья Мерензон, президент компании «Агон» (владеет правами на все турниры цикла за звание чемпиона мира по шахматам).

В подготовке статьи участвовали Антон Филатов, Виталий Петлевой