Высокий суд Лондона отменил арест основателя Carlo Pazolini

Высокий суд Лондона снял арест, наложенный заочно на основателя ритейлера обуви Carlo Pazolini Илью Резника в августе 2016 г. в рамках спора с Альфа-банком. «Ведомости» ознакомились с копией решения суда.

Резник подтвердил, что суд отменил постановление о его аресте, отказавшись от дополнительных комментариев.

Представитель Альфа-банка сообщил, что у банка нет информации о решении суда на данный момент.

«Альфа-банк планирует продолжать разбирательство в британской юрисдикции, поскольку по-прежнему не погашенной осталась сумма в около $20 млн», - добавил он.

Резник лично поручился по проблемным кредитам обувного ритейлера в соответствии с нормами английского права, говорил в августе прошлого года «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон разбирательства.

В апреле 2016 г. Высокий суд обязал Резника в течение нескольких дней сообщить Альфа-банку о всех активах стоимостью выше $10 000, которые находятся в его полном или частичном владении, говорилось ранее в материалах суда. Резник такую информацию не предоставил, после чего в августе прошлого года суд постановил заключить его под арест за неуважение к суду на 18 месяцев.

Кроме того, в августе 2016 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении «Фирмы «Анта», владельца бренда Carlo Pazolini.