Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: Роды по-европейски

Владелец «Европейского медицинского центра» стал собственником «Роддома на улице Правды»

Это второй после группы «Мать и дитя» частный роддом Москвы
«Роддом на улице Правды» открылся в прошлом году в здании бывшей поликлиники управделами президента
«Роддом на улице Правды» открылся в прошлом году в здании бывшей поликлиники управделами президента
Александра Астахова / Ведомости

Владелец нескольких клиник группы «Европейский медицинский центр» (EMC) кипрская United Medical Group CY 2 марта стала единственным собственником компании «Роддом XXI», управляющей «Роддомом на улице Правды», сообщил отраслевой портал Vademecum и подтверждают данные ЕГРЮЛ. Ранее доли в этой фирме принадлежали сыну экс-председателя совета директоров «Мосметростроя» Евгения Кашина – Дмитрию (70%), а также его партнерам Александру Пейсахову (15%), Андрею Одинокову и Андрею Степанову (по 7,5%). Евгений Кашин и гендиректор управляющей компании EMC «Менеджмент будущего» Андрей Яновский подтвердили факт сделки.

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