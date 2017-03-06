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Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: L1 стремится в Америку

LetterOne инвестирует $5 млрд в добычу нефти и газа

Компания готова искать активы не только в Европе и Африке, но даже и в США
LetterOne готова потратить до $5 млрд в нефтегазовом секторе США, Европы и Африки
LetterOne готова потратить до $5 млрд в нефтегазовом секторе США, Европы и Африки
Reuters

LetterOne (L1) намерена инвестировать $5 млрд в нефтегазовые активы, передал «Интерфакс» со ссылкой на члена совета директоров компании Германа Хана. По его словам, фонд намерен сосредоточиться на приобретении нефтегазовых активов через две структуры. Первая будет инвестировать в Европу, Северную Африку, Латинскую Америку, а вторая – в США. В Северной Америке фонду интересны проекты, связанные с трудноизвлекаемыми запасами, говорит Хан. «Добыча нефти из сланцев – это чисто американское ноу-хау», – отметил Хан. Он говорит, что в США L1 пытается купить команду, которая обладает технологией, и на ее базе развивать компанию.

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