LetterOne инвестирует $5 млрд в добычу нефти и газа

Компания готова искать активы не только в Европе и Африке, но даже и в США

LetterOne (L1) намерена инвестировать $5 млрд в нефтегазовые активы, передал «Интерфакс» со ссылкой на члена совета директоров компании Германа Хана. По его словам, фонд намерен сосредоточиться на приобретении нефтегазовых активов через две структуры. Первая будет инвестировать в Европу, Северную Африку, Латинскую Америку, а вторая – в США. В Северной Америке фонду интересны проекты, связанные с трудноизвлекаемыми запасами, говорит Хан. «Добыча нефти из сланцев – это чисто американское ноу-хау», – отметил Хан. Он говорит, что в США L1 пытается купить команду, которая обладает технологией, и на ее базе развивать компанию.