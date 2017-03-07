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Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: OMV добыла газ в России

OMV станет партнером «Газпрома» в Южно-Русском месторождении

Она покупает долю Uniper в проекте за $1,85 млрд
Собственные инвестиции в разработку Южно-Русского месторождения OMV оценивает в $20 млн
Собственные инвестиции в разработку Южно-Русского месторождения OMV оценивает в $20 млн
ПАО ГАЗПРОМ

Австрийская OMV до конца года рассчитывает купить долю 24,99% в «Севернефтьгазпроме» (оператор Южно-Русского газового месторождения, оценочные запасы месторождения – 993 млрд куб. м газа) у «дочки» немецкой E.On – Uniper SE – за $1,85 млрд, говорится в сообщениях компаний. Сделка учитывает также долю в денежных средствах, находящихся на балансе компании на конец 2016 г. (сколько – не уточняется). «Газпрому» в проекте принадлежит 40%, BASF – 35%.

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