OMV станет партнером «Газпрома» в Южно-Русском месторождении

Австрийская OMV до конца года рассчитывает купить долю 24,99% в «Севернефтьгазпроме» (оператор Южно-Русского газового месторождения, оценочные запасы месторождения – 993 млрд куб. м газа) у «дочки» немецкой E.On – Uniper SE – за $1,85 млрд, говорится в сообщениях компаний. Сделка учитывает также долю в денежных средствах, находящихся на балансе компании на конец 2016 г. (сколько – не уточняется). «Газпрому» в проекте принадлежит 40%, BASF – 35%.

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