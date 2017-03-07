Экспорт зерновых все еще не дотягивает до уровня прошлого сезона

В феврале нынешнего года на экспорт пошло 1,8 млн т зерновых и 1,2 млн т пшеницы – обе цифры ниже экспорта в феврале прошлого года примерно на 40%.

В феврале нынешнего года на экспорт пошло 1,8 млн т зерновых и 1,2 млн т пшеницы – обе цифры ниже экспорта в феврале прошлого года примерно на 40%. Это связано с тем, что в феврале укреплялся рубль, а мировые цены были относительно стабильными, объясняет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов: маржинальность экспорта была низкой, оттого и отгрузки были такими слабыми. Повлияла также и неблагоприятная погода в южных портах, называет другую причину отставания от прошлогодних показателей гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

На бизнесе экспортеров сказалась и проблема с возмещением НДС Федеральной налоговой службой (ФНС), продолжает Рылько, – служба ужесточила правила, требуя от экспортеров предъявлять данные обо всех компаниях, участвующих в цепочке движения товара от продавца к покупателю. Как правило, сделать это невозможно, поэтому НДС экспортеры не получают и их маржа, и без того низкая, становится и вовсе отрицательной.

ФНС действительно ужесточила проверки экспортеров, подтверждает топ-менеджер одного из них. Большая часть производителей не платят НДС, а экспортер всегда оплачивает товар с учетом НДС по ставке 10%, но имеет право предъявить его к возмещению, рассказывает он. Получить сумму в большинстве случаев не выходит: экспортер должен доказать право на возмещение, что не всегда возможно – необоснованная наценка возникает в цепочке между производителем и экспортером. Налоговая начинает выемки документов и проверки экспортера, сетует топ-менеджер, она усматривает нарушение закона, хотя именно экспортер не имеет к схеме отношения.

Для разрешения трудностей с возвратом НДС необходимо отменить его уплату для экспортеров, замечает представитель другого экспортера – ТД «Риф». ФНС не ужесточала требований, говорит ее представитель, и она вправе проверять правомерность налогового вычета при подаче декларации.

В июле – феврале 2016/17 сельскохозяйственного года экспортировано зерновых культур 24,6 млн т, или на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, приводит Минсельхоз оперативные данные Федеральной таможенной службы, а экспорт пшеницы остался примерно тот же (19 млн т). Это очень слабые показатели – Россия собрала в 2016 г. рекордный урожай – 120,7 млн т, по данным Росстата, замечает Сизов.

Спрос на российскую пшеницу в феврале был высоким, говорит Рылько, импортеры пытались получить российское зерно и повышали цены, чтобы поддержать российский внутренний рынок.

В основном спрос подогревался Египтом, полагает представитель ТД «Риф», и в результате экспортные цены на пшеницу в порту Новороссийск по сравнению с концом 2016 г. выросли более чем на 5% до $192 за 1 т.

Повышение цены активизировало и внутренний рынок – внутренняя цена стала расти, говорит председатель краснодарского сельхозкооператива Юрий Хараман.

Уже в марте экспортеры предлагали более высокую цену из-за ослабления рубля, продавать по ней стало более выгодно. Ощущается увеличение спроса на высококачественную пшеницу из южных регионов, говорит он.

В марте ситуация будет значительно лучше, полагает замдиректора департамента стратегического маркетинга по аграрным рынкам и тарифной политике Игорь Павенский: российские экспортеры заключили контракты с египетским государственным агентством GASK на значительные поставки – около 1 млн т в марте.

И все же слабый экспорт суммарно за весь сезон приведет к созданию рекордных запасов зерна по итогам сезона, беспокоился в февральском обзоре «Совэкон». Запасы оцениваются на конец сезона в 23,3 млн т, из которых 17,3 млн т будет пшеница. Для зерновых в целом это самый высокий показатель с 2009/10 сельскохозяйственного года, а для пшеницы – для всего постсоветского периода. Это может обернуться обвалом внутренней цены, поясняет Сизов.

Впрочем, Минсельхоз считает, что России удастся экспортировать планируемые 37 млн т, говорит его представитель. Просто в этом году экспорт распределится более равномерно в течение сезона в отличие от предыдущих годов, когда большая часть зерна продавалась осенью.