Приставы арестовали оборудование и партию водки «Группы «Ладога»

Судебные приставы арестовали оборудование и 248 646 бутылок элитной водки, принадлежащих ООО «Группа «Ладога», сообщила вчера пресс-служба УФССП по Петербургу. По ее данным, арестованное имущество оставлено на хранение гендиректору группы «Ладога». Межрайонная инспекция ФНС № 23 по Петербургу в начале февраля обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, она просит признать взаимозависимыми юрлицами ОАО «Промышленная группа «Ладога» и ООО «Группа «Ладога» и взыскать с последнего задолженность ПГ «Ладога» в размере 727 млн руб. Шестнадцатого февраля суд принял обеспечительные меры по иску – он наложил арест на средства группы «Ладога» на счетах в банках «Санкт-Петербург», БФА, Северо-Западном Сбербанке и филиале «Абсолют банка» в размере сумм долга, а также запретил ей отчуждать имущество на эту же сумму. Заявление группы «Ладога» об отмене обеспечительных мер суд планирует рассмотреть 9 марта.

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