Основатель Alibaba предложил сажать в тюрьму продавцов подделок

Джек Ма считает, что если бороться с ней, как с пьянством за рулем, проблема подделок исчезнет

Основатель Alibaba Джек Ма впервые призвал правительство Китая усилить меры по борьбе с продажей поддельных товаров. Ранее один из богатейших людей Китая занимал другую позицию и даже говорил, что качество подделок зачастую выше, чем у оригинальных товаров, отмечает Financial Times. Но в открытом письме Всекитайскому собранию народных представителей (ВСНП), опубликованном на онлайн-платформе Weibo, Ма возложил вину за наличие проблемы на слабые законы и наказания.

Борьба с подделками Alibaba сняла с продажи более 380 млн поддельных товаров и закрыла 180 000 торгующих ими магазинов на платформе Taobao за 12 месяцев по август 2016 г. Компания утверждает, что уже более 1100 брендов подлежат ускоренному процессу удаления, при котором подозрительные объявления удаляются в среднем за полдня.

Как отметил Ма, в 99% случаев продавцы подделок не несут ответственности из-за нынешних законов, а штрафы слишком малы. Поэтому Ма предложил бороться с подделками так же, как и с пьяным вождением: «Если, например, ввести семидневное тюремное заключение за продажу каждого поддельного товара, то мир стал бы совершенно другим в плане защиты интеллектуальной собственности и безопасности продуктов питания и лекарств. Это же касается и способности стимулировать инновации».

В 2016 г. власти Китая штрафовали продавцов подделок в среднем на 10 000 юаней ($1450), показало исследование Alibaba. «Такая реальность только стимулирует все больше людей производить и продавать поддельные товары», - написал Ма.

Alibaba находится под давлением со стороны иностранных регуляторов и крупных брендов после того, как в декабре Управление торгового представителя США (USTR) снова внесло ее торговую платформу Taobao в черный список за торговлю подделками. Кроме того, в январе Ма обещал президенту США Дональду Трампу способствовать созданию рабочих мест в стране, помогая американскому малому бизнесу продавать свои товары в Азии через платформы Alibaba. Но сейчас американцы жалуются, что это оказалось медвежьей услугой, так как им приходится постоянно бороться с продажей дешевых подделок, пишет The Wall Street Journal.

В отличие от конкурентов eBay и Amazon, Alibaba не удаляет автоматически подозрительные объявления со своих платформ, а проводит расследование. Этот процесс может занять дни и даже недели, отмечают бренды. Alibaba оправдывает свою позицию тем, что около 25% сообщений о подделках оказываются ложными. В свою очередь eBay и Amazon обычно верят брендам на слово, и потом продавцы должны доказать им, что торгуют аутентичной продукцией. Но даже когда Alibaba блокирует продавцов подделок, они снова появляются спустя несколько часов уже под другими именами. Усугубляет проблему объем продаж на платформах Alibaba. В прошлом финансовом году он составил $485 млрд, что больше, чем у eBay и Amazon вместе взятых. Всего на платформах Alibaba торгуют около 10 млн продавцов.

Хоть юристы и приветствуют слова Ма, но некоторые из них считают их пустыми. «Он говорит правильно: Китаю необходимо прилагать больше усилий, - приводит FT слова Пола Хэсуэлла, партнера юридической фирмы Pinsent Masons. - Alibaba увеличивает инвестиции в борьбу с подделками, нанимает больше юристов и преследует виновных. Но все равно есть сильное ощущение, что это делается напоказ».