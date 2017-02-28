Alibaba начал кампанию по борьбе с подделками

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. начал кампанию по борьбе с подделками на своих торговых площадках.

Он объявил о том, что в этом вопросе будет сотрудничать с модными брендами, торговыми ассоциациями и экспертами в области интеллектуальной собственности. В число партнеров вошли такие известные мировые производители товаров класса люкс, как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Swarovski и Prada, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Международное радио Китая.

Предполагается, что такое сотрудничество позволит участникам рынка делиться с компанией своим опытом в сфере защиты интеллектуальной собственности, а взамен Alibaba будет предоставлять членам альянса данные и техническую поддержку в борьбе с подделками в китайском киберпространстве, в том числе на своих торговых площадках.

Ранее Alibaba неоднократно подвергался критике со стороны компаний-производителей, а также властей КНР за слишком мягкое отношение к продаже фальсифицированной продукции, взяточничество и другие незаконные действия на его электронных площадках.