Alibaba научит иностранцев деловой культуре

С тех пор как Мэтт Шофнос в октябре 2016 г. приехал в Китай из США по приглашению Alibaba Group Holding, он повысил уровень владения китайским языком, помог одному американскому ритейлеру определить целевую аудиторию в КНР и примерил костюм Капитана Америки для встречи с руководством компании. Шофнос – один из 32 молодых сотрудников подразделений Alibaba по всему миру, приглашенных на годовую стажировку в Китай, где они должны погрузиться в языковую, деловую и культурную среду. Менеджмент Alibaba рассчитывает, что эта программа позволит подготовить молодых лидеров, которые приблизят компанию к намеченной цели – в следующем десятилетии зарабатывать за пределами КНР не менее 40% своей выручки.

Китайские компании стремятся нарастить зарубежное присутствие и хотят воспитать подходящих сотрудников. «Стать глобальным – теперь почти расхожее выражение для китайского бизнеса», – говорит партнер Aon Hewitt в КНР Одри Виджаджа.

Программа стажировок Alibaba рассчитана как минимум на 10 лет, в ней смогут участвовать до 100 человек в год. Ее участниками будут новые сотрудники компании, преимущественно выпускники бизнес-школ или молодые специалисты, проработавшие несколько лет в сфере маркетинга или технологий. По данным Alibaba, заявки в первый набор подали более 3000 человек. Финалисты прошли серию собеседований, в том числе в штаб-квартире компании в Ханчжоу. Участники программы отработают по полгода в двух разных подразделениях Alibaba, например в Tmall Global. Кроме того, у них будут учебные занятия по культуре, политике и экономике Китая. Наконец, они будут ездить по стране, посетят села и увидят, как электронная торговля меняет местную экономику.