Основатели российских компаний идут в учителя

Дмитрий Байков, ныне директор по развитию компании «Любимый край», 10 лет назад пришел в кондитерскую отрасль из IT. Программист по профессии, он признается, что тогда и не думал, что кондитерское производство можно строить на самых современных и передовых бизнес-моделях. И когда на новом месте работы услышал необычные термины «платформа» и «динамика платформы», то не мог понять, о чем идет речь. Понимание пришло, когда с другими управленцами компании он прослушал обучающий модуль «Стратегия. Структура», который читал сам владелец компании Дмитрий Костыгин. Выяснилось, что платформа – это внутреннее устройство продукта, например печенья (его диаметр, процент начинки, упаковка), а динамика платформы – это темпы вывода продукта на рынок.

Сам Костыгин рассказывает, что начал читать курсы топ-менеджерам компаний, которые ему принадлежат, потому что за много лет у него сложились особые взгляды на вопросы управления и ему хочется, чтобы управленцы понимали ход его мыслей. Курс Костыгина состоит из пяти модулей: стратегия и структура; качество и управление знаниями; коммуникации и инструменты; компетенции и системы оплаты труда; рынок и бизнес-процессы. Каждый модуль он читает управленцам раз в несколько месяцев в течение нескольких дней, цель занятий – расширение сознания топ-менеджеров. Потому что, считает Костыгин, одно вытекает из другого: стоит определить, что такое продукт, как в зависимости от этого естественным образом формулируется политика качества; определились с качеством – становится ясна динамика продаж и содержание программ лояльности клиентов. Одна из учениц Костыгина, Елена Стрельцова, гендиректор «Оптклуба Ряды», который тоже принадлежит Костыгину, уверяет, что ничего подобного ей не рассказывали в Высшей школе менеджмента СПбГУ, которую она окончила несколько лет назад.

Время знаний

В последние годы собственники все чаще берутся обучать своих сотрудников – из-за острой нехватки квалифицированных кадров, рассказывает директор департамента малого и среднего бизнеса бизнес-школы «Сколково» Елена Бондаренко. «Вузовское образование в России отстает от бизнеса на 20 лет. Его качество не удовлетворяет собственников компаний и не решает их проблем», – говорит она.