Бизнес-школы отказываются от разбора академических кейсов

Бизнес-школы постепенно отказываются от устоявшегося стандарта обучения методом анализа конкретных ситуаций – кейсов – и предлагают студентам решать актуальные проблемы существующих компаний в реальном времени.

Декан Tippie College of Business Университета Айовы Сара Фишер Гардиал несколько лет убеждала коллег отказаться от традиционной методики преподавания в пользу живых кейсов компаний-партнеров, некоммерческих организаций и компаний выпускников школы. По словам Гардиал, работодатели стали все чаще говорить ей, что хотят от обладателей степени MBA умения решать «реальные запутанные проблемы».

В Tippie требуют, чтобы не менее девяти из 60 зачетов по курсу MBA ставились за практические работы. Изменения в программе Tippie отражают более обширный процесс переосмысления роли бизнес-образования в последнее десятилетие, считает Джефф Биганек, исполнительный директор MBA Roundtable – ассоциации, объединяющей 162 программы MBA по всему миру и занимающейся модернизацией учебных планов.

Небольшим школам, таким как Tippie, куда этой осенью поступили всего 56 новых студентов, практические занятия помогают привлечь абитуриентов и работодателей, добавляет он. Среди небольших школ, значительно расширивших практическую часть, Биганек называет также W.P. Carey School of Business Университета Аризоны, Daniels College of Business Университета Денвера и Carlson School of Management Университета Миннесоты.

Меньше теории 40% студентов, начавших обу­чение по двухгодичной программе в бизнес-школе Tippie College of Business Университета Айовы осенью 2015 г., выбрали практические занятия. Годом ранее таких было всего 5%

По словам Гардиал, в Tippie больше нет лекций по финансам, экономике, бухучету и маркетингу, когда гуру менеджмента вещают с трибуны. Школа предоставляет студентам видеозаписи лекций профессоров, которые можно просмотреть в свободное время в дополнение к чтению учебников. Время занятий в аудиториях отдано выработке навыков решения проблем и командным проектам, иногда включающим работу с реальными кейсами.

В качестве одного из таких реальных кейсов компания – разработчик медицинских технологий IDx осенью 2014 г. предложила пяти студентам MBA составить для нее меморандум о частном размещении акций. Студенты потратили несколько месяцев на анализ конкуренции и оценку рисков IDx. По словам гендиректора IDx Гэри Симанса, компания использовала инвестиционный меморандум, написанный студентами, в неизменном виде и предложение со стороны инвесторов-ангелов превысило ожидания.

Профессор финансов из Tippie Томас Ритц говорит, что его ученики пытаются разбираться в ситуациях, когда необходимые для принятия решений данные получить не так-то легко. Такие ситуации не возникают при изучении классических кейсов, а в реальности – сплошь и рядом. Недавняя выпускница Tippie Морин Тирни рассказывает, что во время работы над реальным кейсом она поняла, что ей доставляет удовольствие общаться с реальными клиентами. И после окончания школы она устроилась специалистом по интернет-маркетингу в компанию Essendant, поставляющую товары для офиса. «Я общаюсь непосредственно с клиентами и нашими торговыми представителями, а затем строю маркетинговую стратегию на основе полученных данных», – говорит она.

Перевела Надежда Беличенко